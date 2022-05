Su 6.525 tamponi effettuati 1.212 sono risultati positivi (18,57%), con 2.580 guariti e 1 decesso.

I casi attivi calabresi scendono a 70.316 (-1.369) con 215 (-6) in reparto e 11 (+1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.118 (64 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.048 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.150 (50.857 guariti, 293 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 37.400 (68 in reparto, 3 in terapia intensiva, 37.329 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59.906 (58.832 guariti, 1074 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2869 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.632 (35.407 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.800 (50 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5.748 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 134.152 (133.382 guariti, 770 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.417 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.399 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.682 (21.512 guariti, 170 deceduti).