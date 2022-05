In Calabria su 2.870 tamponi processati 446 (15,54%) sono risultati positivi.

Con 2.545 guariti e 4 decessi i casi attivi diventano 65.174 (-2.103), calano a 190 (-6) i ricoverati e 12 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5721 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5664 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52335 (52037 guariti, 298 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 35997 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35933 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62582 (61500 guariti, 1082 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2725 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2707 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36200 (35974 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4366 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 136341 (135569 guariti, 772 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15637 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23615 (23445 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica:” Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

L’ASP di Vibo comunica che: “i soggetti risultati positivi il 15/05/2022 sono 30 (25 t. antig. e 5 t. molec) e quelli del 16/05/2022 sono 10 (9 t. antig. e un t. molec.)”.