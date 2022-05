Passi in avanti per i 10 posti letto di terapia intensiva che saranno creati all’esterno del pronto soccorso lametino

Annunciati nei mesi scorsi come prossimi ad essere installati, nuovi passi in avanti per i 10 posti letto di terapia intensiva che saranno creati all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme all’interno di moduli prefabbricati modulari.

Il 6 maggio è stato firmato il contratto per il lotto 19, e l’Impresa Operamed srl, affidataria dell’appalto, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell’opera, assicurando che la soluzione progettuale, relativamente alle apparecchiature elettromedicali, è completa anche alla luce delle continue interlocuzioni con Anna Monardo, Responsabile per la Terapia Intensiva del presidio ospedaliero lametino.

Il commissario straordinario dell’Asp, Ilario Lazzaro, ha così provveduto all’approvazione del progetto esecutivo, il cui costo al netto del ribasso ammonta a 3.104.632,92 euro, dando mandato al Uoc Gtp di procedere altresì al deposito del progetto presso la piattaforma Ainop del Ministero, alla trasmissione dello stesso per le determinazioni del caso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al competente servizio Spisal, all’Igiene Pubblica e al Comune di Lamezia Terme Settore Urbanistica;