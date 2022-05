Avviso pubblico per utenti e strutture socio-assistenziali relativo all’ambito lametino

Doppio avviso pubblico per l’ambito sociosanitario lametino relativo ai servizi sociali destinati ai soggetti in condizione di disagio sociale per i quali, in ragione del mancato sostegno familiare, della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio.

Il primo riguarda la presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta dei cittadini che intendono usufruire dei servizi offerti dalle strutture socio-assistenziali, sia già accreditate che accreditate provvisoriamente presenti nell’Ambito Territoriale di Lamezia Terme. Per il 2022 la richiesta dovrà essere presentata anche dagli ospiti già collocati presso le strutture socio-assistenziali accreditate insistenti sul territorio dell’Ambito, ai quali, in considerazione della necessità di tutelare la continuità assistenziale, verrà assicurata valutazione prioritaria, previa trasmissione della relativa istanza entro e non oltre il 13 giugno.

Il secondo riguarda l’istituzione di un elenco aperto di strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate per l’assistenza di minori, adulti e disabili, il quale però non comporta alcun obbligo per il Comune di Lamezia Terme di procedere automaticamente alla sottoscrizione di convenzioni con le strutture ammesse, anche se l’iscrizione al medesimo costituisce condizione necessaria per l’eventuale convenzionamento con l’Ente Pubblico. I convenzionamenti, annualmente definiti, saranno subordianti alla valutazione dell’effettivo fabbisogno e comunque determinati in funzione del budget finanziario assegnato da parte della Regione Calabria all’Ambito Territoriale per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale.