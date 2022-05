“Il valore dell’ arte come terapia” nei quadri di Raffaella Spinelli, artista affetta da sclerosi multipla

“Il valore dell’ arte come terapia” è il titolo dell’incontro dedicato all’esposizione dei quadri della pittrice Raffaella Spinelli, artista affetta da sclerosi multipla e che raccoglie nelle sue opere la potenza visionaria, artistica e terapeutica del proprio personalissimo approccio alla malattia.

Il valore dei dipinti di Raffaella Spinelli, infatti, non è solo di tipo artistico, ma anche e soprattutto di tipo terapeutico. Rappresentando il concetto di resilienza, proprio nel momento di maggiore difficoltà, non solo Raffaella non si è mai arresa, ma è riuscita a dare il meglio di sé attraverso la realizzazione di opere dalla forte connotazione terapeutica.

Le sue opere, inoltre, sono un messaggio di speranza e dimostrano che non c ‘è limite alle proprie forze interiori e che, attraverso l’ accettazione attiva della patologia, si possono attivare risorse e capacità utili per reagire e fronteggiare ogni difficoltà.

Prenderanno parte al convegno di sabato pomeriggio al Chiostro Domenico Mauro, psicoterapeuta e psicologo Rete Aism, che discuterà sulle potenzialità legate all’approccio terapeutico dell’arte, in tutte le sue forme, nei confronti della malattia. A seguire, ci sarà una performance fattoriale e teatrale curata dall’attore Salvatore Venuto, che interpreterà le opere e i quadri della Spinelli. Sarà inoltre presente Angela Gaetano, Presidente Sezione Aism di Catanzaro insieme al Sindaco Paolo Mascaro e ai rappresentanti delle istituzioni del Comune di Lamezia Terme, che ha promosso il patrocinio morale all’evento. L’incontro sarà moderato da Pasquale Scalise, giornalista e corrispondente de “Il Quotidiano del Sud”.