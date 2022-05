Su 2.871 tamponi analizzati in Calabria 437 (15,22%) sono risultati positivi al coronavirus, 1.139 i guariti e nessun decesso.

I casi attivi diventano 38.984 (-702), di cui 170 (+13) ricoverati e 5 (+1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.958 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.308 (55.998 guariti, 310 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26.364 (50 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26.312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75.886 (74.780 guariti, 1106 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1..446 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.241 (39.011 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.188 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.141 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.206 (139.429 guariti, 777 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 3.352 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.343 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.323 (36.152 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 209 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.