“Due passi per la Vita” a sostegno della Prevenzione sul lungomare “Falcone-Borsellino”

Secondo appuntamento con la passeggiata in rosa “Due passi per la Vita” che si terrà oggi 4 giugno alle 17.30 sul lungomare “Falcone-Borsellino” a Lamezia Terme. L’evento, organizzato dai Comuni di Lamezia, Curinga, Maida, San Pietro a Maida, Jacurso e Cortale in collaborazione con tantissime associazioni e club service a favore della “Susan Komen Italia”, punta alla diffusione della cultura della prevenzione dei tumori. Prima della passeggiata, che sarà animata da Fausto Certoma formatore territoriale Fit walking Amici Komen, è previsto un momento di riflessione sul perché la prevenzione sia importante per evitare problematiche più serie. Il tutto allietato dalla voce del cantante emergente lametino Vincenzo Pettinato.

Motori della kermesse, che ha raccolto tantissime adesioni, Francesca Graziano rappresentante regionale dell’Associazione nazionale “Susan Komen Italia” e Annalisa Spinelli, responsabile del Centro screening dei tumori dell’Asp di Catanzaro ed esperta di medicina preventiva. Un ringraziamento va ai medici che saranno volontari nella carovana della prevenzione prevista per l’8/9/10 giugno 2022 al centro commerciale “Due Mari” di Maida, grazie a due camper messi a disposizione della “Susan Komen Italia”.

Sul lungomare saranno allestiti numerosi stand espositivi per la vendita di gadget il cui ricavato sarà devoluto alla “Susan Komen”, così come saranno presenti anche gli stand delle associazioni presenti che hanno aderito al progetto. Non mancherà poi “Il Massimo del gelato” di Jacurso che ha creato il gelato “pink” oltre a i panini gourmet realizzati da Piacente barbecue. Sarà inoltre presente l’associazione Vip con i clown che intratterranno i più piccoli oltre alle mascotte per i più piccoli offerte da Francesco Stranges.

Le associazioni che hanno aderito al progetto sono la Croce rossa italiana, l’Avis provinciale di Catanzaro, l’Ordine di Malta corpo italiano di soccorso, l’Associazione calabrese malati oncologici “Ida Paonessa” (Acmo), l’associazione per i diritti degli anziani (Apa), l’associazione “Alice”, il Soroptimist club di Lamezia, il Rotary Club di Lamezia, La Fidapa sezione Lamezia, l’associazione “Donne e Futuro”, l’associazione “Per Te. Stop violenza sulle donne”, l’Anteas Lamezia, Clown Vip Catanzaro, l’Asd Lucky friends Lamezia, il Chiostro San Domenico, la Cestistica Lamezia, l’Asd Pattinaggio Lamezia, l’Asd Calabria Fitwalking, l’Eco meeting eventi e congressi.

Così come tanti sono gli sponsor che stanno supportando le giornate di prevenzione, in vista dell’evento che si terrà l’8/9/10 giugno 2022 al centro commerciale “Due Mari” di Maida, dove verranno effettuate visite, esami diagnostici e ginecologici a cura dell’Associazione nazionale “Susan Komen Italia”, che dal 2000 è in prima linea nella lotta ai tumori del seno.