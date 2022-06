In Calabria su 4.006 tamponi processati le persone risultate positive al Coronavirus sono 503 (12,56%) con 1.068 guariti e 2 decessi.

I casi attivi diventano 32.799 (-567), stabile l’area medica con 157 in reparto (+1) e 6 in rianimazione (-1).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3661 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3619 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57910 (57595 guariti, 315 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23643 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23594 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80194 (79083 guariti, 1111 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 960 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 942 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40323 (40091 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2779 (45 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2733 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142157 (141375 guariti, 782 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1073 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1065 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38825 (38653 guariti, 172 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio”.