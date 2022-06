In provincia di Catanzaro 3715 attualmente positivi al Covid di cui 39 in reparto, 3 in terapia intensiva

In Calabria a fronte di 4.511 tamponi processati 1.178 (26,11%) sono risultati positivi al Covid, con 764 guariti e 2 decessi.

I casi attivi salgono a 32.516 (+412), di cui 144 (-2) in reparto e 7 (+2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3715 (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3673 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60531 (60207 guariti, 324 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23000 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 22950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85263 (84140 guariti, 1123 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 758 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 749 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41403 (41170 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3569 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3529 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144654 (143865 guariti, 789 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 759 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 750 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39495 (39321 guariti, 174 deceduti).