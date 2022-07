In Calabria oggi il totale tamponi eseguiti è stato di 5.237, con le persone risultate positive al Coronavirus 1.628 (31,09%), 609 guariti e 2 morti.

I casi attivi salgono a 42.642 (+1.017), di cui 211 (+11) in reparto e 7 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4866 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4798 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62792 (62465 guariti, 327 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 27685 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27609 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86826 (85689 guariti, 1137 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1254 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41963 (41726 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7013 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6966 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146176 (145383 guariti, 793 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 899 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39891 (39715 guariti, 176 deceduti).