In Calabria oggi su 4.356 tamponi eseguiti le persone risultate positive al Coronavirus sono state 1.456 (33,43%), con 396 guariti e 3 decessi.

Gli attualmente positivi diventano 43.699 (+1.057) con 233 (+22) in reparto e 7 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4883 (69 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4811 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62911 (62582 guariti, 329 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 28387 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 28304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86827 (85690 guariti, 1137 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1369 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42021 (41783 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7217 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146380 (145587 guariti, 793 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 898 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 881 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39906 (39730 guariti, 176 deceduti).