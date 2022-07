Lavori stimati in 93.247,87 euro per il rifacimento della copertura del blocco operatorio e della pediatria a Soveria Mannelli

Il mese scorso, a seguito delle piogge improvvise che hanno colpito il territorio del Reventino, si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua dalla copertura rendendo inagibili le sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli ed alcuni locali della radiologia ospedaliera.

Nell’impegno di spesa per riparare i danni redatto dall’Asp di Catanzaro si specifica che «a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Asp di Catanzaro si è riscontrato che la guaina di copertura risulta totalmente ammalorata, e pertanto si rende necessario intervenire urgentemente con lavori di rimozione e sostituzione della stessa, affinché si possa riprendere in sicurezza l’utilizzo delle sale operatorie e dei locali interessati dalle copiose infiltrazioni».

Si stimano così lavori necessari per 93.247,87 euro con affidamento tramite Mepa, e causale “Lavori di rifacimento della copertura del blocco operatorio e dell’U.O. di Pediatria”.

Altra spesa urgente è quella per i tamponi rapidi che dovranno servire per l’ospedale di Lamezia Terme e quello del Reventino, impegnando 140.000 euro più Iva per acquistare su Mepa 40.000 test antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) e richiedendo nel contempo 10 lettori di test di ultima generazione in comodato d’uso gratuito, 60.000 euro più Iva per altri 50.000 test antigenici rapidi di seconda generazione.