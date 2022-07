Questa mattina al reparto di psichiatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, è stato consegnato un defibrillatore donato in sinergia tra Milan Club “Pazzagli” di Lamezia, l’associazione Itaca e l’associazione Intese. «Un gesto nobile e di grande sensibilità, un’iniziativa utile soprattutto quando le Istituzioni faticano a trovare la strada maestra per rimettere a posto la nostra sanità dove manca di tutto» sostiene Amalia Bruni, Vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale.

«Un grazie di cuore, a nome mio ma soprattutto a nome dei pazienti, si tratta di un contributo importante, non solo dal punto di vista pratico ma anche da quello morale», sostiene l’ex direttrice del centro regionale di neurogenetica, «un gesto che dà fiducia e soprattutto speranza, in una Terra come la nostra dove bisogna unire le forze, mettere insieme tutte le risorse e camminare uniti per migliorare la qualità di vita di tutti noi».