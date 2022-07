L’Asp di Catanzaro avvia un tavolo tecnico con i medici del 118 per area di afferenza

In considerazione delle disfunzioni organizzative ascrivibili alla notoria carenza di personale, l’Asp di Catanzaro ha accolto la richiesta di istituire un tavolo tecnico in cui saranno rappresentati i stessi medici del 118 per area di afferenza.

Recependo il protocollo operativo di “Definizione di percorsi veloci “Fast Track” nei Pronto Soccorso e nei Dea di I e II livello SSR” prodotto dal Tavolo Tecnico Rete Emergenza-Urgenza Regione Calabria, istituito con Decreto Dirigenziale n. 6876 del 24/06/2022, il nuovo tavolo tecnico dovrà predisporre, secondo delibera del commissario Ilario Lazaro, «in aderenza alle linee guida regionali ed ai PDTA Aziendali, procedure operative di intervento uniformi sul territorio aziendale, una proposta di rimodulazione organizzativa e gestionale del servizio nell’ottica di un efficientamento del SEU 118».

Coordinatore sarà il Direttore Sanitario Aziendale, con componenti:

Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza

Direttore SEU 118

Direttore U.O. Pronto Soccorso P.O. Lamezia Terme/Soveria Mannelli

Direttore U.O. Pronto Soccorso P.O. Soverato

Dirigente delle Professioni Sanitarie Designato 118 – Area Reventino- Saverio Ferrari

Designato 118 – Area Lamezia Terme – Michele Roperto

Designato 118 – Area Catanzaro Nord – Caterina Biamonte

Designato 118 – Area Catanzaro Sud – Francesca Cortese

Designato 118 – Area Alto Jonio – Maria Piscitelli

Designato 118 – Area Basso Jonio – Emilio Leuzzi

Designato 118 – Area Pre-Sila – Francesco Lupia

Designato C.O. 118 – Adele Antonini

Referente Comparto 118 – Leonardo Pilò

In provincia di Catanzaro sono 21 gli incarichi vacanti nelle postazioni di emergenza urgenze, divisi tra: