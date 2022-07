Passi in avanti per l’installazione di una nuova tac nel pronto soccorso e dei moduli per la degenza sub intensiva all’interno del presidio ospedaliero di Lamezia Terme.

Il progetto da 549.423,25 euro vedrà i lavori necessari per l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione e opere annesse, pari a 460.005,18 euro, assegnati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente.

La struttura modulare in costruzione per 10 posti di terapia intensiva con l’aumentare dei casi attivi al Covid è tornata di stretta attualità, con in parallelo i lavori di realizzazione del tunnel che collegherà la nuova struttura al corpo principale del presidio ospedaliero.