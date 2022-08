“Al Sole… in Salute”: svolta la giornata di prevenzione su esposizione solare e alimentazione

La prevenzione non va in vacanza. Anzi, i posti di relax e svago diventano inevitabilmente luoghi formativi, corner di informazione, per fare una informazione capillare tra la gente, bagnanti e turisti. A tale scopo nasce l’iniziativa “Al Sole … in Salute”: giunta alla terza edizione la giornata di prevenzione per la corretta esposizione solare e la sana alimentazione, promossa dalla “Fondazione il Caduceo” e dagli Ordini dei Farmacisti delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e dall’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Ben 9 postazioni dalle 10.30 di sabato 30 luglio sono state presidiate dai sanitari, non solo farmacisti ma anche dermatologi e biologi nutrizionisti impegnati in consulenze, avvertenza e prescrizione, tra chiacchierate informali, la consegna di gadget e la compilazione di questionari da parte degli utenti. Equipe di professionisti distribuite sul territorio, tra Crotone (Casa Rossa), Catanzaro (Lido del 2000), Soverato (lido Il Gabbiano), Montauro – Pietragrande (lido Tropical), Montepaone Lido (lido Marina Blu) e Davoli Marina (Agave beach).

Sul versante tirrenico, presente un punto informativo a Gizzeria Lido (Coolbay, che ha poi ospitato un ricco aperitivo a fine giornata, all’insegna dell’aggregazione) e Pizzo (marina di Pizzo), ed in montagna con il gazebo a Taverna (Villaggio Mancuso).

L’iniziativa, oltre al patrocinio dei comuni interessati, dalla Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani, dall’Ordine Nazionale dei Biologi, nonché dall’Associazione Scientifica Biologi Calabresi, rinnova l’intervento dell’Ateneo di Catanzaro nello sviluppo socioculturale in termini di informazione scientifica, avvalendosi del confronto e dell’empatia con i cittadini, auspicando sempre l’impegno del tessuto imprenditoriale.

Una idea attinente con le attività della Terza Missione di Ateneo che prevede l’ottimizzazione dei risultati dell’attività didattica e di ricerca trasmettendoli alla comunità.

“Oggigiorno, dal punto di vista salutistico, certe opere di prevenzione non possono essere demandate ad un solo professionista – osserva il professor Massimo Fresta, presidente del comitato scientifico della Fondazione Il Caduceo -. In questa occasione disponiamo di dermatologi deputati a dare la giusta informazione sulle modalità di esposizione al sole, di nutrizionisti, poiché alcuni cibi aiutano ad avere una bella abbronzatura e garantire che l’esposizione solare sia benefica e non dannosa. Dunque, sono presenti coloro che rappresentano il front office con il pubblico, i farmacisti”.

A tal proposito aggiunge il professor Fresta: “Il farmacista è il primo sanitario con cui avere un consulto e avere il giusto consiglio sulla tipologia di crema da adoperare in funzione delle rilevanze dermatologiche e nutrizioniste. In sostanza, il prodotto commisurato al fototipo del soggetto”.

A fare eco, le parole della professoressa Donatella Paolino, del Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica dell’UMG: “Attraverso nove punti dislocati abbiamo incontrato la popolazione, composta da un’utenza variegata. Anche quest’anno abbiamo riscontrato tanta curiosità ed interesse da parte dell’utenza, che si è presentata più variegata per età e per sesso rispetto a qualche anno fa dove erano più le donne a rispondere ad iniziative come questa”.

Anche questa edizione ha il patrocinio dell’UMG: “L’Università Magna Graecia accompagna l’iniziativa, perché questa tipologia di attività rientra nell’ambito della nostra Terza Missione – aggiunge la professoressa Paolino –, che consiste nel trasferire ciò che facciamo da un punto di vista didattico e di ricerca sul territorio”.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla ottima riuscita dell’iniziativa, dalle equipe impegnate nelle varie location, a tutte le strutture che ci hanno ospitato con la massima disponibilità e collaborazione, alle farmacie, alle parafarmacie e alle aziende che hanno contribuito con gli omaggi distribuiti durante l’evento, e alle oltre 1500 persone che ci hanno fatto visita confermando la bontà dell’iniziativa e incoraggiandoci a riproporre il tutto la prossima estate