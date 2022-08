Sanita' e salute

Nuovi direttori cercasi per i reparti lametini di urologia, pronto soccorso, ostetricia e ginecologia

Si delibera inoltre di ricostituire presso il Distretto Socio Sanitario di Lamezia Terme le Commissioni per l’appropriatezza prescrittiva, distinte per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta.

Pubblicati gli avvisi pubblici per gli incarichi di direttore di alcuni reparti del “Giovanni Paolo II”. Nello specifico ad essere coinvolti sono urologia, pronto soccorso, ostetricia e ginecologia. Si delibera inoltre di ricostituire presso il Distretto Socio Sanitario di Lamezia Terme le Commissioni per l’appropriatezza prescrittiva, distinte per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta. Per la Medicina Generale: Presidente – Direttore del Distretto(o suo delegato): Luciano Manfredi;

Rappresentante U.O. Amministrativa : Cinzia Fazio (con funzione di Segretariato);

Componente Elettivo M.M.G.: Antonella Lucà;

Componente Elettivo M.M.G. : Francesco Esposito;

M.M.G membro di diritto dell’ufficio di coordinamento: Domenico Venturi;

Medico Ospedaliero individuato dal Direttore Sanitario PUA : Giuseppina Berardelli;

Rappresentante Medici Specialisti Ambulatoriali: Amalia Oliva;

Direttore Servizio Farmaceutico : Maria Rosaria Maione;

Componente designato dal Direttore Sanitario Aziendale: Federico Bonacci;

Dirigente Medico del Distretto: Pasquale Barrilà; Per la Pediatria di Libera Scelta: Presidente – Direttore del Distretto (o suo delegato): Luciano Manfredi;

Rappresentante U.O. Amministrativa : Cinzia Fazio (con funzione di Segretariato);

Componente Elettivo P.L.S.: Irene Lentidoro;

P.L.S. membro di diritto dell’ufficio di coordinamento: .Anna Maria Bozzarello;

Medico Ospedaliero individuato dal Direttore Sanitario PUA : Giuseppina Berardelli;

Rappresentante Medici Specialisti Ambulatoriali: Amalia Oliva;

Direttore Servizio Farmaceutico : Maria Rosaria Maione;

Componente designato dal Direttore Sanitario Aziendale: Federico Bonacci;

Dirigente Medico del Distretto: Pasquale Barrilà;