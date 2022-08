L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica sezione di Lamezia Terme ricevuta in Regione

L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica sezione di Lamezia Terme, con la referente dei malati Maria Concetta Scerbo, referente contabile Anna Bonaddio e il referente di Milano Remo Vaccaro, ha incontrato il 4 agosto la Vice Presidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi.

Dall’ incontro è emersa la disponibilità e la volontà della Regione Calabria di sostenere progettualità a tutela per i pazienti fibromialgici. La referente dei malati Maria Concetta Scerbo ha chiesto di costituire un tavolo tecnico di lavoro per potere insieme all’istituzione elaborare percorsi terapeutici assistenziali e progettualità, grazie al supporto dei fondi stanziati in legge di bilancio per la fibromialgia.

Con l’occasione è stata consegnata una targa in ringraziamento per aver illuminato di viola il 12 maggio giornata mondiale della fibromialgia, la Cittadella Jole Santelli.

Il referente Remo Vaccaro di Milano ha portato i saluti del Presidente Piercarlo Sarzi Puttini, direttore responsabile reumatologia all’ospedale Sacco di Milano, e della vice presidente Giuseppina Fabio.

L ‘incontro si e concluso con la promessa della Princi di un successivo appuntamento, in presenza del Presidente Occhiuto e possibilmente di membri del Nazionale di Aisf, per definire e concretizzare il progetto esposto.