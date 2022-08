Sos 118, l’Asp di Catanzaro indice un corso di formazione per 60 medici di continuità assistenziale

Dal Tavolo Tecnico Permanente 118 instaurato in seno all’Asp di Catanzaro, data la carenza di personale medico a bordo delle ambulanze, è stata approvata come prima misura di contenimento l’utilizzo di prestazioni aggiuntive (50 euro per ora) per il mese di luglio per un totale di 300 ore normali più 100 a disposizione del Direttore di Centrale, per il personale medico in convenzione.

Parimenti, con altro atto amministrativo, si ritiene «opportuno incrementare la graduatoria aziendale del personale medico ai fini del conferimento di incarichi provvisori nel Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118, sia per accresciute esigenze di servizio che per rinuncia dei medici di questa provincia, già in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale».

Con tali premesse l’Asp di Catanzaro decide di organizzare “Il XII corso di formazione all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale 118”, che durerà 4 mesi con circa 300 ore di frequenza, affidando a Cosimo Francesco Zurzolo, Referente Unico SEU 118 ASP di Catanzaro e Coordinatore del Servizio di Elisoccorso della Regione Calabria o suoi delegati, «l’organizzazione e la gestione di tutti gli atti amministrativi (graduatoria ed elenco dei partecipanti, calendarizzazione delle attività teorico – pratiche e tirocini, direzione organizzativo – scientifica del corso, predisposizione delibera per la commissione esaminatrice, etc)».

Saranno ammessi alla frequenza del corso i medici in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 96 del vigente A.C.N. residenti nell’intero territorio di competenza di tutta la Regione, con priorità ai medici di Continuità Assistenziale residenti nella provincia di Catanzaro, per un massimo di 60 posti.

La ineluttabilità del corso viene anche spiegata poiché nel caso di sostituzioni, ed in attesa di poter applicare l’iter amministrativo per l’assegnazione di incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, sarà necessario conferire incarichi provvisori a medici in possesso del prescritto attestato di idoneità.