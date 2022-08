Leggero aumento per i casi attivi, scende l’occupazione in area medica in Calabria

In Calabria oggi il totale dei tamponi eseguiti è stato di 5.832, le persone risultate positive al Coronavirus 1.654 (28,36%), 1.506 le guarite e 2 i decessi.

I casi attualmente attivi diventano 68.866 (+146), con 185 (-21) ricoveri e 9 (-3) in terapia intensiva

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3823 (32 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3785 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83635 (83268 guariti, 367 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51965 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51889 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95556 (94305 guariti, 1251 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2279 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2256 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49719 (49465 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6102 (38 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6064 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 176307 (175469 guariti, 838 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1787 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1774 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43764 (43586 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 365 positivi di cui 29 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 416 nuovi positivi di cui 46 fuori regione.