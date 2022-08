Il Coordinamento Sanità 19 Marzo lamenta l’atteggiamento del Comune su temi di competenza Asp

In campo sanitario ad avere voce in capitolo rimangono Ministero e, a livello locale, Regione e aziende sanitarie o ospedaliere. Nonostante ciò il maggiore dibattito nasce anche a livello di enti comunali, che avrebbero come organo di riferimento le conferenze dei sindaci per distretto, o le varie associazioni di categoria o civiche, che a mezzo stampa o per altra via lamentano disservizi o di contro le buone notizie.

Accade ciò anche a Lamezia Terme, dove di sigle più o meno partecipate non mancano le note, ed anche i contrasti interni o esterni tra spettatori delle decisioni di competenze di altri enti. In questo scenario il Coordinamento Sanità 19 Marzo – Lamezia Terme lamenta che «durante tutto il periodo di attività, di impegno, certamente molte occasioni di crescita del nostro presidio ospedaliero si sono perse, qualcosa si è perduto e tantissimo altro abbiamo cercato di migliorare con questioni sollevate e sollecitate anche ai più alti livelli istituzionali. E stiamo sollecitando instancabilmente molti lavori ancora. Abbiamo cercato anche di unire più forze e collaborare con l’Amministrazione comunale la quale, però, con rammarico scopriamo ormai spesso che sceglie di andare inspiegabilmente in solitaria nonostante l’unità di intenti. Lo scopriamo comunque sempre dopo che gli organi dirigenziali dell’Asp procedono fattivamente ai lavori».

Si chiede così ascolto «come faceva per onor del vero fino a non molto tempo fa, anche legittimamente esprimendo il proprio dissenso rispetto alle posizioni prese e rappresentate, ma soprattutto accolga concretamente chi ha voglia di spendersi per la Sanità, la Salute ed il Benessere nel nostro territorio».

Gli atti amministrativi vincolanti e validi rimangono quelli di Regione ed Asp di Catanzaro, in ogni caso, e non documenti o comunicati stampa di associazioni, sigle, consiglieri o tavoli convocati.