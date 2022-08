Via libera per l’acquisto di 24 attrezzature sanitarie di alta fascia da parte dell’Asp di Catanzaro

Avviate dall’Asp di Catanzaro le procedure, tramite i fondi del Pnrr, per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie), secondo il DCA 82/2022 da 3.712.600 euro.

Previsto l’acquisto di 24 attrezzature sanitarie di alta fascia, per le quali sono state caricate le relative schede AGENAS, validate da Regione Calabria, e per l’ospedale di Lamezia Terme previsti:

ecotomografo cardiologico per la radiologia

ecotomografo cardiologico per la cardiologia

ecotomografo cardiologico 3d per la radiologia

ecotomografo cardiologico 3d per la ginecologia ed ostetricia

telecomandato digitale per esami di reparto per la radiologia

telecomandato digitale per esami di reparto per il pronto soccorso

sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (dr) per esami di pronto soccorso

sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (dr) per la radiologia

Previsti inoltre un telecomandato digitale per esami di reparto per la radiologia e sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (dr) per esami di pronto soccorso da destinare all’ospedale di Soveria Mannelli.