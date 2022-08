Aprirà a Lamezia Terme lo sportello sociale della croce rossa italiana, che offrirà accoglienza, ascolto ed orientamento ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19.30.

Per avere informazioni si potrà scrivere al numero whatapp 3407986050, potendo ottenere: indirizzamento verso le strutture idonee del territorio a determinati bisogni; servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani e persone fragili; servizio di telefono gentile e compagnia per chi si sente solo; supporto legale e psicologico per la popolazione; assistenza a famiglie bisognose con viveri e no food.