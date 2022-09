In Calabria oggi i tamponi eseguiti sono stati 4.831, le persone risultate positive al Coronavirus 909 (18,82%), i guariti 4.203 e 4 i deceduti.

Gli attualmente positivi scendono a 59.976 (-3.298), di cui 153 (-3) in reparto e 5 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3605 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3576 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88078 (87705 guariti, 373 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 45478 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45425 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 107770 (106493 guariti, 1277 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1315 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1300 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52883 (52627 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4041 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3999 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 183132 (182284 guariti, 848 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2588 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2576 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44943 (44759 guariti, 184 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 190 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica 312 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione.