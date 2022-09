Sabato 22° congresso regionale di medicina della riproduzione

Sarà “La fertilità oggi: limiti e strategie vincenti un network sempre in progress” il tema del 22° congresso regionale di medicina della riproduzione di cui è responsabile scientifico Rosalbino Isabella.

L’incontro formativo a cura di Cecos Italia 2022 è in programma per il 10 settembre nella sala convegni del THotel di Feroleto Antico. Tante le sezioni in cui sarà scandita la giornata formativa.

Si inizia alle 9:15 con la presentazione di Adolfo Allegra (Cecos Italia) e col saluto delle autorità. I vari panel creeranno un focus sulle diverse tematiche, tra cui “La fertilità un bene troppo poco conosciuto: counseling e diagnosi di base”. Si parlerà del ruolo dell’andrologo nella coppia infertile; ed anche della chirurgia nella donna infertile. Grande attenzione sarà riservata alla tematica specifica della P.M.A. (Procreazione medicalmente assistita) e alle tecniche attualmente più all’avanguardia unitamente alle linee guida aggiornate.

Durante il congresso si dibatterà anche di “gravidanza e parto dopo la P.M.A.” e della medicina della riproduzione in un mondo che cambia.

Tra gli altri argomenti in agenda anche lo “Spermiogramma e il test di capacitazione”; “L’utero, una culla molto particolare”; e, ancora, “Dal gamete all’embrione”.

I numerosi panel vedranno la presenza di medici ed esperti del settore altamente qualificati e di fama internazionale.

Il congresso è riservato a medici chirurghi specializzati in ginecologia e ostetricia, urologi e biologi.

L’iscrizione può essere effettuata tramite email all’indirizzo mcongressi2015@gmail.com.

Le ore formative sono 7; 7 anche i crediti ECM.