Tre giorni sulla cardioprotezione a Lamezia con “Calabria Cardioprotetta”

Tre giornate interamente dedicate alla diffusione della cultura della cardioprotezione e del primo soccorso, promosso dall’associazione “Calabria Cardioprotetta”, da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

Il primo appuntamento sarà in una scuola, luogo “strategico” in cui diffondere già tra i giovanissimi quegli elementi di base per muoversi di fronte a situazione di emergenza senza lasciarsi prendere dal panico, ma nel segno dell’attenzione all’altro e della responsabilità. Sarà Giuseppe Colangelo, dirigente medico del reparto cardiologia Utic di Sarno e presidente onorario di Calabria Cardioprotetta, a tenere una lezione informativa e simulazione di intervento in una situazione di emergenza di fronte a una rappresentanza degli studenti dell’istituto comprensivo “Ardito-Don Bosco” diretto dalla dirigente Margherita Primavera.

Al pomeriggio, alle 19, il sodalizio diretto da Alfredo Latelli sarà ospite della sala consiliare del Comune di Gizzeria dove l’amministrazione comunale, su invito del presidente del consiglio comunale Alberto Roppa, ha voluto promuovere un seminario gratuito, aperto a tutti i cittadini, sulla cultura del primo soccorso e della cardioprotezione, in particolare su come riconoscere un arresto cardiaco, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Sarà presente all’incontro Danila Maruca che si è attivata, attraverso una raccolta fondi, per donare un defibrillatore al comune di Gizzeria e che sta organizzando un corso operatori BLSD in collaborazione con Calabria Cardioprotetta e Katakos

Sabato 17 settembre, dalle 14 alle 20, in collaborazione con il centro di formazione “Katakos” e il formatore nazionale “Re-Heart” Umberto Conforti, si terrà un nuovo corso di formazione per Blsd sull’uso dei defibrillatori e le tecniche di disostruzione delle vie aeree presso il campo polivalente del parco “Peppino Impastato”. Domenica 18 settembre alle 12 sarà inaugurata la postazione PAD al parco “Peppino Impastato”, quinto defibrillatore semiautomatico pubblico installato a Lamezia Terme in poco più di un anno grazie al contributo di tanti cittadini lametini, imprenditori e associazioni e all’attività di sensibilizzazione e promozione svolta dall’associazione “Calabria Cardioprotetta”.

“Le vicende di quest’estate che la cronaca ci ha raccontato quotidianamente e che hanno riguardato anche la nostra città – dichiara Giuseppe Colangelo – sono un monito a non abbassare la guardia e a insistere, motivati più che mai, sulla formazione, la diffusione della cultura del primo soccorso, l’installazione di defibrillatori pubblici, la prevenzione”.

“Calabria Cardioprotetta”, grazie alla collaborazione tra Giuseppe Colangelo e il presidente dell’associazione italiana “Cuore e rianimazione” Lorenzo Greco Onlus Marcello Segre, ha aderito alla giornata mondiale del cuore, in programma il prossimo 29 novembre, evento nato con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’evento è coordinato in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus e co-organizzato in collaborazione con Anpas, Progetto Vita e IrcComunità.