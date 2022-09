Approvato il piano del fabbisogno 2022 da parte dell’Asp di Catanzaro tra assunzioni previste e quelle potenziali

Approvato il piano del fabbisogno 2022 da parte dell’Asp di Catanzaro, facendo così seguito anche ai solleciti da parte del commissario al piano di rientro, ovvero il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto.

LE TABELLE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Le figure mancanti sulla carta per i due ospedali lametini sono così divise:

Lamezia Terme : 10 dirigenti medici, 477 infermieri, 142 operatori socio sanitari, 31 tecnici di laboratorio, 21 tecnici di radiologia, 24 ostetriche;

: 10 dirigenti medici, 477 infermieri, 142 operatori socio sanitari, 31 tecnici di laboratorio, 21 tecnici di radiologia, 24 ostetriche; Soveria Mannelli: 2 dirigenti medici, 28 infermieri, 25 operatori socio sanitari, 12 tecnici di laboratorio, 11 tecnici di radiologia.

Nel piano delle assunzioni i numeri diventano però diversi dovendo far quadrare i conti tra assunzioni che realmente saranno effettuate ed altre che rimangono nel potenziale, con per Lamezia Terme 2 dirigenti medici da assumere e 7 in dotazione potenziale, per Soveria Mannelli 2 dirigenti medici in dotazione potenziale, mentre nel computo totale dell’Asp (quindi tra territorio, 3 ospedali, altri presidi) su:

353 dirigenti medici previsti 64 da assumere e 443 da dotazione potenziale (15 i pensionamenti o fine rapporto),

15 dirigenti sanitari 2 da assumere e 12 dotazione potenziale (1 cessazione),

653 infermieri 50 da assumere e 623 dotazione potenziale (16 cessati),

208 oss 35 da assumere e 214 da dotazione potenziale (9 cessati),

59 tecnici di laboratorio 12 da assumere e 54 da dotazione potenziale (4 cessati),

53 tecnici di radiologia 15 da assumere e 49 da dotazione potenziale (2 cessati),

52 unità tecniche (comparto sanitario e della riabilitazione) nessuna assunzione e 52 dotazione potenziale (4 cessazioni),

per sale operatorie su 7 anestesisti 7 da assumere ed altrettanti in dotazione potenziale, su 18 infermieri 18 da assumere ed altrettanti in dotazione potenziale, su 7 oss 7 da assumere ed altrettanti da dotazione potenziale,

515 personale amministrativo e tecnico 26 da assumere e 515 da dotazione potenziale (46 cessazioni),

Area Assistenza Distrettuale della Prevenzione e del restante personale su 1.100 sono 198 le assunzioni e 1.159 la dotazione potenziale (57 le cessazioni),

53 le unità di personale per i quali non è stato definito alcun fabbisogno.

Anche con le “forze nuove”, quindi, la sanità lametina rischierebbe di rimanere in affanno, numeri alla mano riferiti al 2021 (quindi ancora in periodo pandemico). Di fatti Lamezia Terme, che conta 285 posti letto ordinari e 30 di day hospital divisi in 13 unità, ha gestito:

578.015 prestazioni a favore del pronto soccorso,

570.789 prestazioni a favore di pazienti ricoverati,

810.807 prestazioni ambulatorie esterne,

2.201 interventi chirurgici in degenza ordinaria

1.811 interventi chirurgici in day surgery o Apa

8.278 dialisi

866 parti

30.182 accessi al pronto soccorso

188 osservazione breve intensiva

Soveria Mannelli, che conta 31 posti letto ordinari e 6 di day hospital divisi in 3 unità, ha avuto