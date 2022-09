In Calabria oggi il totale dei tamponi eseguiti è stato di 4.849, le persone risultate positive al Coronavirus 816 (16,83%), i guariti 1.109 e 4 i decessi.

Gli attualmente positivi diventano 39.072 (-297), di cui 122 (+6) in reparto e 5 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2455 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91464 (91084 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31520 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31465 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 125369 (124073 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 358 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 348 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54748 (54488 guariti, 260 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1817 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1798 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188059 (187204 guariti, 855 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 690 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 673 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47843 (47657 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 179 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 306 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione.