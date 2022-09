Mercoledì pomeriggio seminario su “Parole appropriate e non, oltre alla buona educazione”

La Federazione Italiana Superamento Handicap promuove una serie di incontri di riflessione e formazione sulla relazione tra comunicazione, informazione e disabilità lamentando «una relazione che, nonostante diversi passi in avanti, appare ancora oggi impregnata da paternalismo, pietismo, infantilizzazione e da una totale ignoranza delle fondamentali regole per una comunicazione realmente accessibile, fruibile e inclusiva».

Una proposta formativa pensata per giornalisti e comunicatori, ma aperta anche a chi in diversi ruoli nei servizi pubblici e privati rivolti alle persone con disabilità comunica internamente o esternamente ed anche a tutte le persone che, a diverso titolo, sono interessate all’argomento.

Il primo appuntamento, che si terrà a Lamezia Terme mercoledì pomeriggio al Chiostro, è dedicato al tema del linguaggio, ovvero alla ricerca delle parole adeguate per descrivere il fenomeno della disabilità che la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità definisce come un “concetto in evoluzione”.

Programma

E’ possibile parlare di disabilità, evitando stereotipi e pregiudizi? Iniziamo dalle parole …

“Parole appropriate e non, oltre alla buona educazione”

Introduzione – Nunzia Coppedè – FISH Calabria e Vincenzo Falabella – FISH Nazionale

Modera – Giovanni Merlo – Ledha

Saluti delle autorità

Danilo Ferrara – Presidente ordine degli assistenti sociali Calabria

Intervengono

Toni Mira – Caporedattore, inviato e editorialista nella redazione romana di Avvenire

Ilaria Sesana – Giornalista. Collabora con Ledha.it e Altreconomia.

Maria Pia Tucci – Giornalista di comunicazione sociale. collabora con FISH Calabria.

Marco Mazzeo – Università della Calabria

Conclusioni di Nunzia Coppedé – Fish Calabria

Il Seminario formativo è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Calabria che riconosce 3 crediti formativi agli assistenti sociali che lo frequenteranno