Ad una settimana dall’ordinanza di non potabilità dell’acqua ancora nessun aggiornamento per diversi utenti

Il 16 settembre il Comune di Lamezia Terme emetteva apposita ordinanza esplicitando il “divieto uso acqua destinata al consumo umano per le zone dal partitore Canne I, Sangì, Mangimi Sila e Strazzaveste”, ma ad una settimana di distanza nessun aggiornamento è arrivato ufficialmente dagli enti preposti, quindi Asp di Catanzaro, Sorical, Multiservizi ed ente comunale.

Nell’ordinanza, ad oggi ancora non revocata, si rimarcava come «i punti campionati sono stati sorgenti Vattindieri in località Malaspina, Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire dal partitore Canne di Via del Progresso sino a località Bosco Amatello Sangì, Canne I Mangimi Sila e Strazzaveste», con l’Asp che comunicava il 14 settembre alla Multiservizi «la presenza di Conta Batteri Coliformi MPN/100 ml paria a 144 e di Conta Escherichia Coli MPN/100 ml paria a 2», mentre per direttiva nazionale dovrebbero essere entrambi a zero, con nuovo aggiornamento due giorni dopo.

Mentre si assicurava che «sono stati immediatamente avviati i provvedimenti correttivi atti ad individuare ed eliminare le cause che hanno determinato la non potabilità dell’acqua ed effettuare ulteriori analisi interne», ancora nessun aggiornamento è stato fornito ufficialmente, con quindi valida l’indicazione di «non utilizzare, fino a nuova disposizione, ai fini del consumo umano, l’acqua distribuita dalla rete idrica proveniente Sorgenti Vattindieri partire dal partitore Canne I Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire da Via Del Progresso sino a Via Savutano (Vai Ferraro, Via Caduti di Ponte delle Grazie, Via Battaglia di Maida, Via dei Salentini, Via dei Piceni, Via dei Campani, Via Raoul Morelli e i tratti terminali di: Via Gioacchino Murat, Via degli Apuli, Via dei Brutii, Via degli Itali, Via degli Uliveti, Via dei Marruccini e Via degli Ausoni), Via Pietro Caligiuri, Contrada Cuturella, Via delle Vigne, Via Lambrusco, Via Falerno, Via Barolo e Loc. Bosco Amatello (Viale S. Bruno dal civico n.22 al n.78 ca.), Campi Sangì, Loc. Stretto, Contrada Fosso Bragò, Via Felice Scalzo e traverse (Via dei Lecci, Via Salvatore Gasperoni, Contrada Malaspina ed il tratto terminale di Via Monsignor Azio Davoli)».