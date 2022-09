Giornata mondiale per il cuore, giovedì in campo anche Calabria Cardioprotetta

Grazie all’impegno dell’associazione “Calabria Cardioprotetta” e alla rete creata in tutta dal dottore Giuseppe Colangelo, anche la Calabria parteciperà alla Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart Day) del 29 settembre, appuntamento che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il sodalizio propone su tutto il territorio calabrese l’iniziativa “Illuminiamo il nostro cuore”.

L’evento, che sceglie come evento simbolico quello di illuminare di rosso piazze, edifici e monumenti in tutta la regione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore attraverso la prevenzione primaria, adottando corretti stili di vita e attività fisica costante, smettere di fumare diminuendo l’assunzione di sostanze alcoliche, diffondere la cultura dei controlli periodici in ambito cardiologico, promuovere la formazione di personale capace di utilizzare i defibrillatori semiautomatici pubblici sparsi sul territorio.

Tutti gli enti locali e le associazioni operative sul territorio possono aderire all’iniziativa prevedendo di illuminare di rosso le strutture o i luoghi pubblici scelti, dietro autorizzazione dei legittimi proprietari, nella giornata del 29 settembre.

L’associazione “Calabria Cardioprotetta” vorrà raccogliere all’indirizzo email calabriacardioprotetta@gmail.com tutti i contributi fotografici sull’iniziativa che giungeranno dai vari enti e dalle varie associazioni.

L’evento è coordinato in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus e co-organizzato in collaborazione con ANPAS, Progetto Vita e IrcComunità.

Nella giornata del 29 settembre, a partire dalle 9, presso la struttura sanitaria “Medicare” in Via Cristoforo Colombo 96, nell’ambito della giornata mondiale del cuore, si svolgeranno attività di informazione e sensibilizzazione sulla cardioprotezione e la cultura del primo soccorso, simulazione di intervento in situazione di emergenza di fronte a un arresto cardiocircolatorio, promozione di attività di screening e sensibilizzazione sul tema della prevenzione, con il contributo di operatori sanitari e volontari della grande famiglia di “Calabria Cardioprotetta”.

I contributi fotografici di piazze e monumenti colorati di rosso, accompagnati da adeguati messaggi di sensibilizzazione e informazione, nonché dai simboli rappresentanti il World Heart Day e l’associazione Calabria Cardioprotetta che promuove l’iniziativa, saranno infatti un veicolo di promozione sui temi dell’evento.