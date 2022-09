Da Lamezia Terme a Gizzeria, da Marcellinara fino a Roccella e a S. Ilario sullo Ionio. La Calabria si è tinta di rosso in occasione della giornata mondiale del cuore che, grazie alla spinta dell’associazione lametina “Calabria Cardioprotetta”, ha visto numerosi Comuni aderire alla giornata di sensibilizzazione nazionale promossa in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus e co-organizzato in collaborazione con ANPAS, Progetto Vita e IrcComunità.

A Lamezia illuminati in rosso, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, l’obelisco della Madonnina di Piazza Ardito e grazie alla collaborazione con la “Malgrado Tutto” alcuni alberi del parco “Peppino Impastato”. In rosso anche il Mulino delle Fate. Diversi monumenti e luoghi anche negli altri comuni calabresi che hanno aderito all’iniziativa nazionale “Illuminiamo il nostro cuore”.

In mattinata, nella struttura sanitaria “Medicare” di Lamezia Terme, i volontari di Calabria Cardioprotetta hanno realizzato delle simulazioni di intervento in situazioni di arresto cardiorespiratorio, parlando insieme al personale sanitario prevenzione e dell’importanza di investire sulla cardioprotezione e la cultura del primo soccorso. Ha aderito alla giornata, la sezione calabrese della Società Italiana di Promozione della Salute presieduta da Giuseppe Furgiuele.

Rinviato causa allerta meteo, il prossimo corso di formazione per operatori Bls-d, in collaborazione con Re-Heart, si svolgerà al parco Peppino Impastato sabato 8 ottobre dalle 14.30 alle 20. E’ ancora possibile iscriversi inviando una mail a calabriacardioprotetta@gmail.com