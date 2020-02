Console onorario di Francia in visita al liceo Campanella

«Il processo di integrazione degli Stati Europei è irreversibile, anche dopo la Brexit. A voi ragazzi che studiate francese, il mio invito è quello di continuare a studiare, di invitare qui in Calabria amici francesi per conversare con loro, di leggere i testi degli autori direttamente in francese. Oggi più che mai è importante intensificare le relazioni culturali e sociali in uno scenario economico e lavorativo sempre più globale, in cui studiare il francese rappresenta un’opportunità». Lo ha detto il console onorario di Francia, Francesco Saverio Mollo, intervenuto questa mattina al liceo Campanella di Lamezia Terme in occasione delle celebrazioni per i trent’anni del liceo linguistico.

Accolto dall’esibizione degli studenti del liceo musicale, che hanno suonato in apertura dell’incontro la “Marsigliese” e dato vita a un duetto sulle note della celebre “La vie en rose”, il console si è soffermato sul ruolo che i consoli onorari possono svolgere, in sinergia con i consolati maggiori e le ambasciate, nell’attività di supporto ai cittadini francesi e di promozione delle relazioni culturali e sociali tra il territorio e la Francia. Ambito in cui da diversi anni si incentra la collaborazione con l’Alliance Fraçaise di Catanzaro che, ha sottolineato la presidente Fernanda Tassoni, «oggi è il maggiore ente certificatore in Calabria per quanto riguarda le certificazioni linguistiche europee di lingua francese, con quasi 1000 studenti ogni anno. La collaborazione con il Campanella di Lamezia è particolarmente intensa e ci ha consentito negli anni di raggiungere risultati significativi. Il nostro impegno è quello di promuovere tra gli studenti l’importanza della lingua francese, che oggi è la seconda lingua più studiata al mondo e la terza più diffusa nel mondo dell’economia».

Francia che, per il dirigente Giovanni Martello, «ci riporta immediatamente alla Rivoluzione Francese e alle conquiste che ne sono derivate per l’Europa e per il mondo. Non è più tempo di particolarismi o divisioni. Per vincere la sfida di questo momento storico, occorre che i nostri studenti abbiano una visione sempre più europea e globale». A porgere il saluto dell’amministrazione comunale al console, l’assessore Giorgia Gargano.

Una sezione “Esabac”, con la possibilità per gli studenti di conseguire con un unico esame il diploma italiano e il Baccalauréat francese. Le certificazioni linguistiche europee DELF e le attività di alternanza scuola – lavoro nelle scuole elementari e medie, dando la possibilità agli studenti di seguire gli studenti più piccoli nella preparazione gli esami per le certificazioni linguistiche di livello A1 e A2. La possibilità, oltre al linguistico, anche per gli studenti del liceo socio-economico di studiare il francese come seconda lingua. I viaggi formativi in Francia e un’attività quotidiana orientata a conoscere i punti di convergenze tra l’Italia e i cugini d’Oltralpe, in un contesto sempre più europeo e globale. Queste alcune delle attività realizzate in questi anni al liceo lametino, ricordate dalla docente Carmen Marra che ha coordinato i lavori della mattinata, ringraziando le docenti di francese dell’istituto e i docenti andati in pensione per il supporto costante e lo spirito di squadra che hanno consentito al Campanella di diventare un punto di riferimento in Calabria anche per l’insegnamento della lingua francese. La mattinata si è conclusa con la performance di danza degli studenti del liceo coreutico.