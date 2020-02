Spese per la mensa scolastica detraibili nel 2021 solo se pagate non in contanti

Il Comune di Lamezia Terme avvisa dal proprio sito gli utenti che «per la detrazione delle spese per la mensa scolastica è entrato in vigore, dal 1 gennaio 2020, l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Per pagare la mensa, bisognerà aver cura di utilizzare bancomat e carte o, in alternativa, assegni o bonifici».

Per poter provare che il pagamento è stato effettuato con metodi idonei e che legittimano la richiesta della detrazione, bisognerà inoltre aver cura di conservare i documenti che attestano l’utilizzo di strumenti tracciabili.

Si specifica infine che «le nuove regole sui mezzi di pagamento idonei si applicano esclusivamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, da indicare quindi in dichiarazione dei redditi 2021».