I bambini ‘rompono’ il salvadanaio per regalare una bici a quel compagno di scuola che arriva dall’Est (VIDEO)

Cosa ci insegnano i nostri figli? L’amore. Quello con l’A maiuscola. La generosità. Quella con G maiuscola. Quella vera. Fatta di gesti concreti e non di mera teoria.

Ne è prova quanto accaduto nella scuola secondaria di primo grado di Girifalco. Un anno fa. Nella classe II B. E’ da poco arrivato un nuovo compagno. Arriva dall’est dell’Europa. S’integra subito. Diventa l’amico di tutti. Impara, velocemente, l’italiano. E’ brillante. Così socievole e bravo da indurre i suoi compagni di classe a fargli un regalo speciale. Autonomamente, senza coinvolgere genitori e docenti, iniziano a fare la colletta. La paghetta dei nonni o i soldini messi da parte per le figurine o il lip gloss diventano un gruzzoletto sufficiente per comprare e regalare la bicicletta al loro nuovo amico. Il ragazzo compie gli anni. E per il suo compleanno riceve, in regalo, dai suoi compagni la bici.

I docenti scoprono il bellissimo gesto dei loro alunni. Lo segnalano al dirigente scolastico. L’allora ds, Domenico Servello, scrive una lettera per raccontare il “gesto” al Ministero. Il titolare del Dicastero legge la missiva del dirigente. Manda un video all’Istituto Comprensivo. Il messaggio del Ministro arriva alla vigilia di un appuntamento “storico” per la scuola: la cerimonia d’intitolazione dell’Istituto Comprensivo al giudice Antonino Scopelliti.

E’ l’occasione giusta. Perfetta. Per raccontare la “meraviglia” dei nostri giovani.

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ringrazia la II B. Ne esalta le gesta e ne sottolinea il significato. Loro sono lì. In fondo alla sala. Vestiti di bianco. Emozionati. Travolti dalla gioia di un applauso che diventa l’abbraccio simbolico di una comunità che ha, tanto, da imparare da loro.