Un carnevale slow per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Tommaso Fusco

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Tommaso Fusco” dell’IC “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme hanno trascorso insieme il carnevale passeggiando per le vie della città. In accordo con la tematica d’istituto, i bambini hanno invitato tutti a rallentare, ad ascoltare ciò che è dentro ciascuno di noi, ad esplorare la bellezza, a vivere nel momento presente e a ritrovare il tempo per vivere ciò che veramente conta.

Realizzando i propri costumi di carnevale, i bambini hanno riflettuto sull’importanza di andar piano, di dedicarsi del tempo e di dedicarlo a ciò che più amano, di rivendicare la lentezza durante la propria giornata: la loro routine è lenta e distesa; ognuno ha il diritto di riflettere e “assaporare” ciò che sta conoscendo.

Hanno realizzato sveglie con tutti i momenti della giornata, orologi con delle lancette che contano i minuti, i pendoli che ci ricordano l’importanza di ogni secondo, tutto circondato da tenerissime lumachine che lentamente raggiungono la propria meta: è la lumaca che deve accompagnare i nostri movimenti.