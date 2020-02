Tre settimane a Dublino per gli studenti del Campanella con “Living Europe”

Tre settimane a Dublino per 15 studenti del triennio del liceo “Campanella” di Lamezia Terme, nell’ambito del progetto Pon “Living Europe”, coordinato dal professore Francesco Ferrise, finanziato con i fondi strutturali europei.

Guidati dalle docenti tutor Lina Serra, Pasqualina Ruffa, Susan Pyne, Gabriella Limardo, gli studenti lametini, durante la permanenza nella capitale irlandese, vivranno una full immersion nella realtà dublinese che darà loro occasione di rafforzare sul campo le competenze linguistiche conversando con gli esperti di madrelingua inglese, per sviluppare in maniera efficace gli aspetti fonologici e le abilità ricettive.

Un’esperienza che si inserisce nel percorso individuale di ogni studente per costruire nel tempo un portfolio linguistico personale, attestato dalle certificazioni linguistiche di livello europeo, elementi importanti nei percorsi formativi e professionali degli studenti.

Un progetto che, in linea con la mission dell’istituto superiore diretto da Giovanni Martello, oltre a potenziare le abilità linguistiche, punta a rafforzare negli studenti una “visione europea” della cittadinanza, da cui l’importanza per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro di conoscere una o più lingue europee. Un’esperienza che vuole promuovere negli studenti del Campanella i valori della coesione europea, della cittadinanza attiva, per poter favorire la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento e la promozione di esperienze innovative.