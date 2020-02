Igienizzante prodotto in classe anche dalla IV A artistico del Liceo Francesco Fiorentino

Gli studenti della classe IV A artistico del Liceo Francesco Fiorentino di Lamezia Terme, sotto la supervisione e il coordinamento dell’insegnante Ilaria Cordì, hanno preparato una soluzione igienizzante per le mani, che verrà messa a disposizione di tutti gli studenti, dei docenti e del personale amministrativo della scuola.

La soluzione è stata prodotta dai ragazzi nel Laboratorio di Chimica del Liceo, seguendo la ricetta messa a disposizione dall’OMS che spiega tutti i passaggi necessari per preparare un disinfettante, considerato uno dei meccanismi precauzionali più importanti per difendersi dal contagio di virus e malattie. Non un documento specifico sul Coronavirus, ma un manuale d’aiuto all’igiene mani anche quotidiana, per evitare di portare a casa batteri ed elementi di potenziale contagio.

Per preparare 10 litri di disinfettante, spiega il documento che fa parte del materiale messo a punto dall’Oms per il lavaggio delle mani, vanno usati circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con acqua sterile.

L’acqua da utilizzare deve essere distillata o fatta bollire e poi fatta raffreddare. Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno. Al fine di favorirne la fruizione da parte di tutti, nei prossimi giorni verranno predisposti dei dispenser per tutto l’istituto con l’appoggio del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli