Confermata la chiusura delle scuole da domani fino al 15 marzo, altre misure possibili in serata

Nelle dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sono state confermate le nuove disposizioni riguardanti la gestione dell’emergenza Coronavirus.

In primis la chiusura delle scuole ed università da domani fino al 15 marzo, dopo un approfondimento con il comitato scientifico costituito, prendendo misure che riguardino tutto il territorio nazionale e non solo le zone attenzionate in precedenza. L’evoluzione della crisi sarà monitorata dal comitato scientifico da cui dipenderanno poi ulteriori aggiornamenti.

Sulle altre misure si sta confrontando il Governo, con in serata prevista la firma del premier Conte su tutte le decisioni da prendere.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, alle 18 sono 2706 le persone che risultano positive al virus, quelle guarite sono 276, i deceduti sono 107, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 1346, 295 sono in terapia intensiva, mentre 1065 si trovano in isolamento domiciliare.

Ultimo in ordine di comunicazione un uomo di 67 residente a Catanzaro, risultato positivo al test Coronavirus effettuato oggi presso l’Ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo. «Il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta “zona rossa”. Come previsto dal protocollo, il campione per il test di conferma è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità e si è ora in attesa della conferma» spiega la presidente della Regione, Jole Santelli.