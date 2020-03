Al Nicotera Costabile didattica gestita attraverso la piattaforma G Suite Education di Google

L’Istituto Nicotera Costabile, recependo le indicazioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020 che ha predisposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e varie altre misure di contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ha dovuto a malincuore rimandare le attività e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa precedentemente calendarizzati, ovvero il progetto Indovina chi viene in classe? con l’artista Maurizio Carnevali (previsto per il 12 marzo) e con la scienziata Amalia Bruni; il progetto di filosofia con i bambini denominato La biga Alata, con i ragazzi del Liceo classico Fiorentino in attività di PCTO e un formatore dell’Associazione Amica Sofia, e ancora i laboratori già attivati con Avis, Libera Contro le mafie e Trame.

Nel frattempo, a vantaggio dell’apprendimento a distanza, si sta attivando in queste ore, nell’istituto, la nuova didattica gestita attraverso la piattaforma G Suite Education di Google, una piattaforma completa di numerosi applicativi che consentirà agli utenti, alunni, famiglie e docenti di non interrompere il dialogo educativo intrapreso e i flussi di lavoro esistenti.

Le diverse applicazioni, Goolge classroom, Drive, Moduli, Jamboard etc., buone pratiche già variamente in uso all’interno della scuola, saranno ora ottimizzate ed organizzate grazie alla piattaforma GSuite e consentiranno la trasmissione agli allievi della scuola primaria e secondaria di brevi video lezioni, materiale didattico e compiti da svolgere, che saranno restituiti agli alunni, dopo essere stati corretti e valutati dall’insegnante.

Anche nella scuola dell’infanzia, utilizzando la medesima piattaforma, le maestre cercheranno di proseguire il lavoro già avviato con i bambini dai 3 ai 5 anni, inoltrando sulle classi virtuali contenuti multimediali e facili consegne, contando sulla fattiva collaborazione dei genitori.

Le famiglie della scuola secondaria di prima potranno continuare a consultare regolarmente anche il registro elettronico per l’assegno quotidiano dei compiti e per leggere comunicazioni e avvisi del Dirigente o dei docenti. In tal modo si conta di assicurare all’utenza un’ attività didattica ricca e regolare, anche al di fuori delle aule, che non disperda il rapporto diretto fra docenti e alunni costruito con mesi ed anni di frequentazione quotidiana e rinsaldi lo spirito dell’intera comunità educante in tempi di emergenza.