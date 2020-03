Promuovono il sistema di didattica a distanza i genitori dell’IIS Costanzo di Decollatura, diretto da Antonio Caligiuri, che comprende: il Liceo Scientifico di Decollatura; l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e il Sociosanitario di Soveria Mannelli; l’Istituto Tecnico Industriale di Soveria Mannelli e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme.

«A conclusione della prima settimana di sperimentazione della didattica on-line teniamo ad esprimere la nostra soddisfazione per la proposta che l’Istituto IIS Costanzo è stato in grado di realizzare», affermano il presidente del consiglio d’Istituto e i genitori degli alunni, «riteniamo straordinaria l’attività svolta dai docenti, il cui impegno attraverso i diversi supporti digitali Google Classroom e Hangouts Meet, ha permesso di dare seguito alla didattica in questa circostanza eccezionale. I docenti si sono infatti avvicinati ai nostri ragazzi, incontrandoli su un terreno per loro familiare, il web, riscoprendolo come opportunità di linguaggio condiviso».

Si ritiene che «abbiamo piacevolmente riscontrato nei nostri figli un senso di responsabilità, accompagnato da vivo interesse, nell’accogliere l’appuntamento quotidiano con lo studio, che non può e non deve essere solamente individuale, neppure nelle circostanze eccezionali in cui ci troviamo. L’opportunità di avere un dialogo costante tanto con i docenti, costituisce per i nostri ragazzi un elemento imprescindibile che non può essere ridotto alla mera assegnazione di compiti».

Si ribadisce di essere «pienamente soddisfatti di questa settimana di sperimentazione, che rappresenta un’eccellente risposta da parte della dirigenza dell’Istituto e di tutto il corpo docente all’emergenza. Studenti e docenti, tutte e tutti, hanno dimostrato una forte volontà di partecipazione, un desiderio condiviso di andare avanti e sentirsi parte di una comunità scolastica con un solido senso di responsabilità sociale», e si ci dice «molto preoccupati che il dirigente e i docenti possano sospendere le attività didattiche on-line che in questa settimana hanno dato eccellente dimostrazione di responsabilità da parte della nostra comunità scolastica. Tale sospensione priverebbe i nostri figli e figlie non soltanto dell’insostituibile valore formativo del rapporto tra docente e alunni delle lezioni, per quanto on-line, ma anche di quella interazione quotidiana con i propri docenti che rappresenta un’àncora fondamentale ad una quotidianità che è stata sconvolta dalle misure emergenziali di questi giorni».