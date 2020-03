Appuntamento domani sui balconi per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora

Scuole chiuse, alunni che studiano da casa, e tra le quattro mura domestiche impazzano i flash mob.

Ultimo in ordine di tempo quello dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, che invita i propri bambini ad affacciarsi domani alle 18 dai balconi «in un unico grande coro di cuori e anime intonando la canzone del nostro conterraneo Rino Gaetano “il cielo è sempre più blu”».

Si invitano gli stessi ad indossare le magliette e i cappellini delle scuole, le bambine e i bambini potranno sventolare i disegni realizzati in questi giorni, «i loro arcobaleni della speranza», per poi postare sulla pagina facebook dell’istituto «tutte le vostre foto, i vostri video per poter cantare all’unisono #Noi c’eravamo»