Orientamento online con la Bocconi per gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei

Al Liceo “Galilei” continua il servizio di orientamento in uscita, in video conferenza, rivolto ai ragazzi delle quarte e quinte classi. Il Dirigente scolastico, Teresa Goffredo, nel ribadire che la partecipazione ad uno o più momenti di orientamento, organizzati dalla Scuola, avvengono a titolo personale e facoltativo, ne riconosce, però, la particolare valenza formativa, inserendosi di diritto nel Progetto d’Istituto.

Oggi il primo appuntamento dei 5 previsti. Nelle ore pomeridiane gli studenti sono stati in collegamento con un team della “Bocconi” che, attraverso webinar già in programma, continua ad organizzare diverse iniziative per fornire agli studenti interessanti indicazioni e approfondimenti sui percorsi di studio, le modalità di ammissione e i servizi offerti dall’Università.

Gli studenti si sono precedentemente iscritti ad una delle sessioni previste. Le infosession online ( un servizio completamente gratuito) sono state rivolte a tutti gli studenti registrati, che hanno avuto cura di compilare il form relativo al giorno prescelto. Ricevute poi le istruzioni per connettersi, sono riusciti a seguire dal proprio device.

Nel corso della conferenza è stata presentata l’offerta formativa dell’Università, evidenziando il suo posizionamento nella classifica dei vari atenei mondiali. Grazie alla testimonianza di una studentessa, sono state presentate le diverse partnership con altre università, i vari corsi di laurea con tutte le loro caratteristiche. Particolare spazio è stato assegnato ai test di ammissione che, alla luce degli ultimi accadimenti, hanno subito un significativo slittamento.

Agli studenti, che hanno vivacizzato l’incontro con numerose domande, è stato presentato, poi, il nuovo campus. La Dirigente scolastica, nell’apprezzare fortemente la partecipazione dei suoi studenti all’importante evento, ha ringraziato lo Staff del servizio orientamento dell’Università Bocconi, in particolar modo Amelia Buttabuoni, che si è resa, sin da subito, disponibile per informazioni o necessità varie. Ma anche gli studenti hanno sentito il dovere di volgere i loro ringraziamenti alla loro Dirigente che, nonostante il momento così particolare, continua ad offrire loro importanti opportunità formative.