Aiuti regionali per gli studenti fuori sede richiesti dall’Udicon

«Abbiamo apprezzato l’atteggiamento di tutte le Regioni che si stanno muovendo non solo con le misure prese dal Governo nazionale, come ad esempio Abruzzo e Sicilia – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – ma con iniziative e contributi straordinari. Serve una svolta seria anche in Calabria e sopratutto sul tema istruzione, visti i tantissimi universitari che ogni anno scelgono di andare a studiare in atenei fuori regione. Un aiuto per le famiglie che devono sostenere economicamente i ragazzi che sono residenti in Calabria ma sono domiciliati in altre regioni per motivi di studio è da prevedere il prima possibile – conclude Nesci – bisogna intervenire come ha fatto Azione Universitaria e per questo invieremo una lettera al Governatore Santelli, a Francesco Talarico ed all’assessore all’Istruzione Sandra Savaglio, per sollecitare un intervento a stretto giro».

«Siamo intervenuti in questo periodo diverse volte per portare all’attenzione della stampa anche iniziative positive da parte della Regione Calabria – aggiunge il Vice Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo – non ci si può però fermare alle misure prese fino a questo momento e bisogna pensare concretamente alle famiglie».