Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto di stato per i servizi commerciali e turisti “Einaudi” di Lamezia Terme.

Tra le 38 offerte giunte per via telematica ad aver ottenuto l’appalto è la CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l di Catanzaro per un importo di 46.167,83 euro.