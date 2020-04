Approvato dalla giunta Mascaro il piano di intervento per il diritto allo studio 2020-2021

Mentre il corrente anno scolastico va verso la conclusione “a distanza”, l’amministrazione comunale lametina getta le basi per quanto di propria competenza per il prossimo.

Nella città della piana insistono 15 istituzioni scolastiche statali autonome di cui: 8 istituti comprensivi e 6 istituti scolastici secondari di secondo grado, più la sezione staccata di Lamezia Terme dell’Ipsaa. A queste si aggiungono 13 scuole private riconosciute paritarie, di cui 11 scuole dell’infanzia, 1 scuola primaria, e 1 scuola secondaria di secondo grado.

La popolazione scolastica complessiva conta 12.156 alunni (di cui 223 in situazione di handicap), divisi tra: scuola dell’infanzia statale 1.360 – paritaria 424; scuola primaria statale 3.006 – paritaria 118; scuola secondaria di primo grado statale 2.214; scuola secondaria di secondo grado statale 5.353 – paritaria 123.

Spetta al Comune l’onere di provvedere alle forniture ed ai servizi di supporto al servizio di istruzione relativamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, prevedendo così di richiedere un contributo alla Regione Calabria di 74083,80 euro per coprire parte dei costi dei 246.946 pasti forniti a 1550 alunni in 161 giorni scolastici nel servizio mensa.

Per quanto riguarda il servizio scuolabus per coprire le domande di 184 utenti delle scuole primarie e 252 delle secondarie, pari a 1350 km, è previsto un costo di 685.398,07 euro, di cui 33.760 a carico degli utenti (in media 80 euro a persona).

In merito all’assistenza specialistica le richieste di contributi, per un totale di 289.690 euro, variano a seconda degli alluni bisognosi nelle varie scuole di assistenza:

Manzoni-Augruso: 18 alunni assistiti, 10 assistenti specialisti, 20.000 euro

Perri-Pitagora: 29 alunni assistiti, 9 assistenti specialisti, 18.000 euro

Sant’eufemia: 23 alunni assistiti, 23 assistenti specialisti, 159.390 euro

Don Milani: 18 alunni assistiti, 6 assistenti specialisti, 26.100 euro

Nicotera Costabile: 40 alunni assistiti, 5 assistenti specialisti, 30.000 euro

Gatti: 11 alunni assistiti, 7 assistenti specialisti, 26.200 euro

Borrello-Fiorentino: 51 alunni assistiti, 7 assistenti specialisti, 10.000 euro

Ardito Don Bosco: 36 alunni assistiti, 3 assistenti specialisti, 18.000 euro

In tempi di didattica a distanza anche le strumentazioni a disposizione di docenti e studenti son diventate oggetto di dibattito, cosa diversa però dagli ausili didattici non sanitari e strumentazione specialistica richiesta da alcune scuole: