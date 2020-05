Lunedì lezione di Mario Caligiuri anti fake news con gli studenti del liceo Galilei

L’ informazione attraversa una condizione drammatica ed esaltante allo stesso tempo: esaltante, per la moltiplicazione dei contenuti informativi, dei soggetti che li forniscono e divulgano, e dei mezzi tecnologici per crearli, diffonderli ed accedervi; drammatica, per la crisi dei tradizionali modelli informativi e la moltiplicazione di agenzie che, bypassando la formazione giornalistica, la deontologia, la veridicità delle informazioni, non garantiscono più la qualità delle notizie, generando anche volutamente disinformazione, fake news e hate speech.

Disinformazione che, se fatta in tempi di emergenza sanitaria, può aggravare maggiormente il rischio di condotte irresponsabili. Di tutto questo discuterà lunedì alle 10 in video-conferenza, dal titolo “Educazione e disinformazione al tempo del Coronavirus”, Mario Caligiuri, professore ordinario di Pedagogia Generale all’Università della Calabria, con gli studenti del Liceo scientifico Galilei.

L’incontro online, moderato dalla docente Miriam Rocca, sarà aperto dai saluti della Dirigente Teresa Goffredo. Il collegamento sarà curato dalla giornalista Dora Anna Rocca.