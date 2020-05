Mercoledì appuntamento online per aprire il Maggio dei Libri dell’istituto comprensivo Borrello-Fiorentino

L’istituto comprensivo “Borrello-Fiorentino” di Lamezia Terme non rinuncia alle varie iniziative ideate prima della fase pandemica, come la rassegna “Il Maggio dei Libri”, utilizzando le piattaforme online.

Mercoledì alle 10 primo incontro con due scrittori, la lametina Jessica Mastroianni e il napoletano Marcello Affuso. Autori di “A un passo da te” (Linee infinite edizioni), Jessica e Marcello si sono conosciuti online, tramite blog e hanno redatto il loro romanzo senza mai incontrarsi, se non alla fine, a libro completato e in occasione della sua prima presentazione.

Una vicenda decisamente particolare, originale, una sorta di “romanzo nel romanzo”, che ha entusiasmato e convinto la dirigente De Carlo a sfruttare questa storia come emblema da cui prendere spunto, specie in un momento così particolare in cui il mezzo di internet ha assunto un ruolo centrale nella vita di tutti.

«Se la tecnologia è una presenza a volte anche ingombrante delle giornate dei nostri giovani, ed in questo periodo sicuramente ancor più – ha detto la dirigente – da un altro lato ha inequivocabilmente riacquistato il suo status di mezzo e non di fine. E’ diventato il mezzo per incontrarsi, per vedersi, per studiare, per stare vicini agli affetti cari. Credo fermamente che questa esperienza sia servita molto per far riflettere su tanti aspetti che nella nostra vita erano stati messi ai margini. I nostri studenti, spesso fagocitati dallo strumento tecnologico, conoscendo l’esperienza di Jessica e Marcello, potranno scoprire un nuovo gusto di utilizzo dei social. Un gusto che ne faccia assaporare la possibilità di crescita, non diventando passivi fruitori, ma conquistando il ruolo di protagonisti attivi».

Presente all’incontro virtuale, l’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Giorgia Gargano, ma anche la giornalista Sarah Incamicia in qualità di moderatrice, Tommaso Cristofaro (dirigente scolastico dell’IIS “Majorana”) e Raoul Elia (dirigente scolastico dell’IC “A.Scopelliti”), oltre ai docenti e agli alunni delle classi prime secondarie di primo grado.