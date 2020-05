Racconti di mare per Elena Laino nella chiusura del Maggio dei Libri per l’istituto comprensivo Borrello Fiorentino

Ultimo incontro organizzato dall’I.C. Borrello Fiorentino di Lamezia Terme per il Maggio dei Libri che quest’anno si è tenuto on line per le note circostanze emergenziali.

Riservato agli alunni delle quarte e quinte primarie dell’istituto, hanno potuto approfondire i “racconti del mare” grazie all’incontro con Elena Laino che ha conseguito recentemente la laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università della Calabria affrontando una tesi proprio sul mare.

Si è pescato in una rete di incontri, per come ha detto la Dirigente, e ad introdurre con il suo saluto è stata la Presidente del Consiglio d’Istituto Rosina Mercurio in rappresentanza di tutti i genitori e le famiglie che in questa nuova avventura didattica hanno condiviso con la scuola non solo la consueta corresponsabilità educativa, ma anche e soprattutto una nuova condivisione collaborativa.

Nella rete della memoria si è collocata anche l’Assessore Vaccaro che ha ricordato l’impegno della scuola nel e per il territorio, ed ha auspicato che la valorizzazione del patrimonio artistico-ambientale possa essere l’impegno comune e condiviso di tutta le comunità educanti.

Una fitta trama relazionale è stata quella che ha messo in evidenza il Presidente del Sistema Bibliotecario lametino Giacinto Gaetano, quando ha ricordato i diversi punti di comunione, contatto, condivisione e identità che legano il tirreno cosentino al territorio lametino.

Una ricchissima rete è stata tirata nelle barche con gli splendidi, originali, multiformi contributi dei piccoli partecipanti che hanno raccontato miti, storie e poesie antiche, così come hanno ideato contributi personali e creativi. Non si è mancato di riflettere sulle possibili drammatiche conseguenze che ne deriverebbero all’umanità allorquando dissennatamente si proseguisse a non rispettare l’ecosistema ambientale.

Nella rete degli incontri c’è la stata la presenza del luogotenente Domenico Medici, fortemente voluto, in questo incontro finale, dalla Dirigente Scolastico per attestargli con un piccolo quadretto la gratitudine di tutta la comunità educante e sua personale per tutta la vicinanza che ha manifestato all’Istituzione scolastica durante tutto l’anno ed in special modo in questa fase epidemica.

Presente all’incontro anche la giovane Jessica Mastroianni protagonista dell’evento inaugurale del Maggio dei Libri del Borrello Fiorentino, la quale ha testimoniato la vitalità della comunità lametina. Ospite dell’iniziativa la blogger cetrarese Marilena De Pasquale che ha concluso la manifestazione recitando nenie, filastrocche e ninna nanna della tradizione marinara.