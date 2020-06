Un saluto speciale per gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Borrello Fiorentino

Un saluto speciale è stato rivolto agli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Borrello Fiorentino di Lamezia Terme.

L’idea di dover salutare i giovani che in questo difficile anno scolastico si licenziano dall’I.C. Borrello Fiorentino è stato uno dei pensieri della Dirigente Scolastica Angela De Carlo da quando si è capito e saputo che i ragazzi non sarebbero più potuti ritornare a scuola.

Dopo l’uscita dell’Ordinanza Ministeriale e dopo aver ascoltato il Collegio dei docenti, ed aver acquisito tutti gli elementi utili e necessari da portare a conoscenza dei giovani allievi, ha inoltrato ai ragazzi ed alle loro famiglie l’invito ad un incontro on line da svolgersi con l’ausilio della Piattaforma in uso presso l’Istituzione. Un invito naturalmente allargato ai loro docenti e qualsiasi altro componente del gruppo operativo dello staff di dirigenza. Nel formulare l’invito ha inteso inserire quale elemento qualificante dell’invito stesso l’obbiettivo che lo stesso fosse utile per svolgere serenamente la tappa finale.

E’ stato coinvolto nell’iniziativa anche Francesco Paolo Romeo, il quale ha prontamente accettato l’invito. Egli legato da rapporto di amicizia a Vescio Palmina, docente collaboratrice della dirigente, avrebbe dovuto incontrare i docenti dell’I.C. Borrello Fiorentino nel mese di aprile per discutere con gli stessi del suo specifico filone di studi, che si concentra sugli aspetti dell’apprendimento emotivo e sulla resilienza. Purtroppo le note circostanze emergenziali non hanno consentito di poter godere di questa conoscenza. La collaborazione di Romeo, esperto in pedagogia e psicologia dell’età evolutiva, è stata una risorsa utilissima per i ragazzi in questa delicatissima fase e per la specifica esperienza che essi hanno vissuto.